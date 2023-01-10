Recuerdan con misa a Susana Dosamantes a 6 meses de su muerte.

En una misa comunitaria celebrada en una iglesia ubicada al sur de la Ciudad de México (CDMX), Luis Rivas, viudo de Susana Dosamantes, conmemoró el día de ayer el que hubiera sido el cumpleaños número 75 de la reconocida actriz, quien falleció el 2 de junio del año pasado a causa de un cáncer de páncreas.

Visiblemente conmovido y con lágrimas, Luis Rivas, quien fuera su último esposo, compartió unas palabras para nuestros micrófonos de Ventaneando.

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¿Qué dijo Luis Rivas? A la salida de la iglesia, Luis Rivas declaró que “(Susana Dosamantes) está presente en mi corazón y en todos lados, por todos lados anda”.

Cuando le preguntaron cómo ha sido todo este tiempo sin la presencia de su amada, Rivas se mostró notablemente conmovido y respondió con un escueto “¿cómo se imaginan?”, lo que deja entrever que las cosas no han sido fáciles para él.

“Ha sido muy diferente, pero hemos procurado estar tranquilos y con ella siempre en la mente”, añadió el viudo de Susana Dosamantes, quien además reveló que no necesitó de ayuda profesional tras la muerte de la actriz.

“No, no ha sido necesario, afortunadamente he tenido la fortaleza y la entereza de poder salir adelante”, recalcó.

¿Cómo ha sido la relación con los hijos de Susana Dosamantes?

Luis Rivas también aseguró que la ausencia de Susana, con quien pasó tres décadas, lo ha unido más con los hijos de su esposa, Paulina y Enrique Rubio.

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“Hemos estado muy compaginados, son muchos años”, añadió y reveló que tanto Paulina como Enrique no pudieron asistir a la misa porque cada uno tiene sus ocupaciones. “Andan ocupados en sus cosas… simple y sencillamente cada quien anda en sus ocupaciones. Ellos ya tienen sus niños”.

¿De qué murió Susana Dosamantes?

La madre de Paulina Rubio fue diagnosticada en abril 2022 con cáncer de páncreas, por lo que fue hospitalizada en un centro médico de Miami, Estados Unidos. Esta enfermedad fue la que le provocó varios problemas de salud y posteriormente la muerte.

