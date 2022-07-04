Así fue el audio inédito de Susana Dosamantes en medio de su enfermedad.

A poco más de dos meses de haber confirmado que enfrentaba cáncer de páncreas, el pasado sábado Susana Dosamantes perdió la batalla contra esta feroz enfermedad, según lo comentaron a través de distintos comunicados sus propios hijos.

Susana fue víctima de una complicación de cáncer de páncreas que le detectaron en febrero; le sobreviven sus hijos, sus nietos y su esposo, Luis Rivas.

En otro comunicado se precisó que, cumpliendo la última voluntad de la actriz, su cuerpo sería cremado en Miami y sus cenizas serían depositadas en la Ciudad de México.

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Así fue el audio de Susana Dosamantes a Pati Chapoy

En abril que se destapó su enfermedad, la actriz envió un mensaje de audio a nuestra querida Pati Chapoy, donde se le oía optimista frente al sombrío diagnóstico. Esta sería la última vez que un medio de comunicación captaba su voz estando viva.

"Ya sabes que aquí uno tiene que confesar si vas a operarte las hemorroides... tú y yo siempre seremos una, querida. Yo te mantendré informada, ando en check ups, pero porque soy muy prevenida. Hay mucho que platicarte, querida, que andan los niños haciendo sus desmandes como siempre", expresaba Susana en el audio.

La muerte de Susana sorprendió a propios y extraños, incluidos sus propios hijos, quienes confiaban que la actriz saldría airosa de la enfermedad, tal como lo expresó Paulina Rubio en abril pasado, en otro texto escrito en sus redes sociales.

En una reciente entrevista con Pati Chapoy, la cantante expresaba así el gran amor que ella y sus hijos le tenían a Susana, quien había vuelto a vivir con ella.

"Mi madre es muy importante... Susana y mis hijos son esa felicidad que yo veo en casa", dijo La Chica Dorada a este programa.

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