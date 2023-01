Susana Zabaleta enfrenta el síndrome del nido vacío. ¿Qué significa?

La actriz Susana Zabaleta enfrenta el síndrome del nido vacío pues su hijo Matías se fue recientemente a filmar una película a Puebla, mientras que su hija Elisabetha volvió a Londres para trabajar en teatro.

¿Qué dijo Susana Zabaleta al respecto? La guapa actriz declaró en exclusiva para Ventaneando que Elisabetha tiene bastante trabajo pues además de dirigir, actúa y escribe, pero llamó la atención cuando pidió que le dieran trabajo a su hija aquí en México para que pase más tiempo con ella.

“Sí tiene trabajo, está dirigiendo porque dirige, actúa y escribe. Así es que por favor consíganle trabajo a mi hija para que esté conmigo aquí en mi casa”, declaró la actriz que reveló que va a idear algo para que regrese pronto.

“Está muy contenta, está muy feliz, allá tiene su novio, tiene su casa, tiene todo y gana dinero y, además cuando no actúa y eso, trabaja de mesera y es una joya porque les pagan un chorro. Aquí de mesera no te pagan nada”, dijo.

¿Está orgullosa de sus hijos Susana Zabaleta?

Como toda madre, la Zabaleta está orgullosa de sus hijos y también del nuevo proyecto de Matías, quien como dijimos anteriormente, se fue al estado de Puebla para filmar una película.

“Ay sí, está haciendo Héroes y ya me dejó y me abandonó. Me dejó otra vez sola pues está haciendo Héroes de los Niños Héroes. No sé a quién le tocó ser que se va a aventar con la bandera, no sé con quién”, añadió.

Susana reveló que su hijo se fue con la producción a Puebla a grabar en escenarios divinos para poder desarrollar esta película.

¿En qué trabajan Susana Zabaleta y Gabriela de la Garza?

Ambas comparten escenario en la obra “Dos Locas de Remate” donde además han dejado al descubierto una que otra obsesión, pero ¿será por esto que las han dejado los hombres? Las actrices esto dijeron ante nuestras cámaras.

Susana Zabaleta dijo que de su vida privada no habla porque de por sí está sola, pero llamó la atención cuando hizo tremenda revelación sobre su época al lado de Ari Telch.

“Imagínate los 1500 pelos que dejaba en la regadera y yo tenía que limpiar, eso sí estaba cabr… o sacarle los granos que se le enterraban”, finalizó.