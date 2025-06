⁠⁠ Murió famoso comediante mexicano Tico Mendoza, ¿qué le pasó?

El mundo de la comedia se encuentra de luto por la lamentable muerte del famoso comediante mexicano José Alfredo Mendoza, mejor conocido como ‘Tico Mendoza’ o ‘El Arrecho de la Costa Chica’.

¿Qué se sabe sobre su muerte? El famoso comediante murió, luego de que fuera hospitalizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Vicente Guerrero en el puerto de Acapulco.

La muerte de ‘Tico Mendoza’ fue confirmada en una publicación en las redes sociales de la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, quien le deseó pronta resignación a sus familiares.

“Un hombre alegre, generoso y auténtico, que llevó con amor nuestras tradiciones a cada rincón de México y más allá. Su carisma, su entrega y su voz quedarán para siempre en nuestra memoria”.

“Mis más sinceras condolencias a su familia, amistades y a todas y todos los que lo quisimos”, publicó la gobernadora de Guerrero.

Así mismo, su muerte fue dada a conocer en las redes sociales del comediante: “Queridos amigos y familiares queremos informarles que el comediante y amigo Tico Mendoza acaba de fallecer”.

¿De qué murió el comediante?

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales de su muerte. Cabe mencionar que un día antes, Tico Mendoza compartió un video desde el hospital.

En el video detalló que se encontraba “delicado de salud”, pero se estaba recuperando. También les pidió a sus fans que oraran por él y no creyeran en noticias falsas que pudieran surgir.

“Les saludo con amor mi bello público. Me encuentro internado, pero con toda la fe que saldré de aquí con la ayuda de Dios, no crean en noticias falsas, me estoy recuperando. Les agradezco oren por mi salud”, dice la publicación.

¿Quién fue Tico Mendoza?

El comediante Tico Mendoza nació en 1974 en Cuajinicuilapa, Guerrero. Se mudó a Acapulco durante su juventud para estudiar Derecho. Sin embargo, incursionó en la comedia a finales de los noventa.

Desde entonces, se presentó en diversos escenarios del país y en el extranjero. Tico Mendoza era reconocido por adoptar la idiosincrasia del costachiquense y llevarla a la comedia.