Lupita TikTok sufre drástico cambio de look tras la muerte de su bebé

Varios días han pasado desde la muerte de Karely Yamileth, hija de la famosa creadora de contenido Lupita TikTok, quien recientemente reapareció con un sorprendente cambio de look.

Ante sus más de 222 mil seguidores en Instagram, Lupita TikTok compartió su radical y drástico cambio estético, luego de que el pasado 13 de mayo muriera su hija y después de que su pareja sentimental fuera vinculada a proceso en el estado de Nuevo León, lo cual generó un sinfín de comentarios en las redes.

Días antes de la muerte de la menor, Ricardo “N”, padre y esposo de la tiktoker, fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en un delito equiparable a la violación.

¿Qué se hizo Lupita TikTok? A través de sus publicaciones de Instagram, Lupita TikTok reveló los procedimientos estéticos a los que se sometió para lucir espectacular.

En una primera publicación, la famosa creadora de contenido se dejó ver acostada en un sillón dental mientras un especialista le realizaba una serie de procedimientos: “Primer paso con mi dentista”, escribió en la imagen la creadora de contenido.

¿Cambió de look?

Aunque no reveló el procedimiento al que se sometió, Lupita TikTok compartió otra imagen de ella entrando a un salón de belleza, donde al parecer le hizo un cambio a su cabellera, dejando de lado su característico color negro por uno en tono café.

No obstante, Lupita TikTok no dio más detalles, pero es un hecho que su nuevo cambio de look sorprendió a sus fans, quienes se mostraron impresionados con su nueva apariencia.

¿Cómo se despidió Lupita TikTok de su bebé?

La influencer se reunió hace días con sus papás para darle el último adiós a Karely Yamileth, quien falleció tras días de haber estado internada en el Hospital Materno Infantil.

La menor falleció debido a una sepsis, la cual provoca lesiones en los tejidos y órganos del cuerpo. Posteriormente, Karely Yamileth cayó en paro cardíaco y, tras intentar reanimarla se determinó que, por la muerte cerebral, ya no tenía signos vitales.