Venga La Alegría: Nuestras conductoras hablan sobre los amores prohibidos en ‘Benditas Mujeres’

Este sábado nuestras conductoras de Venga La Alegría Fin de Semana, hablaron sobre los Amores Prohibidos en ‘Benditas Mujeres’, donde revelaron sus secretos.

Durante la charla, Ferka aseguró que “todas vamos a caer”, a lo que sus compañeras respondieron que “no todas”. “Claro que te va a pasar, un compañero de trabajo que te seduce, un crush, claro que te van a mover emociones”, agregó Ferka.

No obstante, Ferka reviró que “un amor prohibido no es precisamente cuando estás en pareja y caer en una infidelidad. Un amor prohibido también puede ser un señor casado, eso es un amor prohibido, decidir si te vas a meter a esa relación”.

Por otra parte, todas llegaron a la conclusión que podrán ser muchas cosas, pero que “rompe hogares jamás”. “Uno no rompe nada, si hay un hueco es por algo, uno no rompe absolutamente nada”, añadió Ferka.

¿Se puede poner el cuerno por redes sociales?

Todas nuestras conductoras aseguraron que sí se puede dar, ya que no hay lealtad. “No hagan nada que no quieren que les hagan y no abran la puerta también”, mencionó Ferka.

“Yo creo que todas somos muy conscientes cuando te está gustando y es terreno peligroso. Tal vez te ahorras para que no se salga de control”, dijo Titi Jaques.

Por su parte, Esmeralda Ugalde recomendó la cinta “Los Puentes de Madison”, que es la historia de una mujer que tiene un matrimonio con hijos, pero la rutina y la monotonía la envuelve, hasta que un fotógrafo le mueve todo.

“Yo lo que estoy diciendo, es que nada está prohibido y cuando las cosas están prohibidas dan más ganas de caer en ellas”, dijo Ferka, a lo que Esmeralda Ugalde respondió que “hay ciertos valores que te impiden pasar de cierta línea, tú primero pones en claro con tu pareja antes de lastimar a alguien”.

¿Han tenido amores prohibidos nuestras conductoras?

La mayoría dijeron que no, pero Ferka respondió que a sus 30 años sí lo tuvo. “A mis 30 tuve uno muy bueno, muy de dos años me llevaba el señor, prohibidazo y lo valoro, lo atesoro al señor”.

“Yo tuve un amor prohibido, me acordé de algo, yo tuve un pretendiente que era de otra religión y su familia quería que si saliera conmigo se cambiara esta persona de religión”, reveló Olga Mafud.