Susana Zabaleta revela que un famoso creyó que estaba con Ricardo Pérez por dinero

Mucho se ha hablado respecto a la última entrevista que Susana Zabaleta y Ricardo Pérez entregaron, misma que, curiosamente, es la primera que hacen juntos como pareja sentimental. En ese sentido, algo que ha llamado poderosamente la atención fue el hecho de que varios famosos siguen creyendo que ambos están juntos solamente por cuestiones económicas.

Además de las enormes críticas que han recibido por su diferencia de edades (ella tiene 60 años y él 30), la realidad es que Susana Zabaleta y Ricardo Pérez han tenido que lidiar con comentarios respecto al apartado económico, pues así como ocurrió con Mariana Seoane, otro famoso aseguró que están juntos solamente para solventar sus necesidades económicos.

Susana Zabaleta, molesta por críticas por su relación con Ricardo Pérez

Yordi Rosado recientemente compartió su última entrevista en su canal de YouTube, misma en donde aparecen tanto Susana Zabaleta como Ricardo Pérez. Aquí, la actriz y cantante dijo sentirse desilusionada con el medio artístico, asegurando que, en sus primeros meses de relación, un famoso se acercó a ella para “felicitarla” por la “relación ficticia” que llevaba con el comediante.

“Es bien difícil tenerle confianza a alguien cuando estás en el medio. Cuando empezamos a salir se nos acercó alguien famoso y nos dijo: ‘Lo están haciendo muy bien, les está jalando’, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo y la gente no se da cuenta. No quiero una vida así y por eso no habíamos hecho algo juntos, porque te vuelves más vulnerable. La gente quiere opinar más”, sentenció.

¿Quién fue el famoso que hizo este comentario?

Si bien este comentario causó el enojo de Susana Zabaleta, la actriz prefirió evitar decir el nombre del famoso para no generar más polémicas en torno a su relación. En ese sentido, Ricardo Pérez mencionó que a él no le molestó lo que este personaje dijo, pues entiende que si hace caso de este tipo de declaraciones el perjudicado, al final de cuentas, será él.