Susana Zabaleta explota tras ser comparada con Ninel Conde.

Susana Zabaleta enfureció este fin de semana en el estreno del musical de The Prom, cuando al platicarnos del personaje que interpreta, no le gustó que se le comparara nada más y nada menos que con Ninel Conde.

Yo creo que esta obra tiene que ver con tanta gente que ha sufrido y con tanta gente que ha vivido sin esperanza, es para que la respeten en sus gustos. Yo creo que ‘Gigi’ es un gran personaje que tiene que ver con la inclusión, es una gran artista que se cree la mejor del mundo

“La Ninel Conde de aquí”, expresó un reportero incomodando a la artista de 57 años.

“No, Ninel no. No la ching…”, expresó la artista para después marcharse apresurada.

Y como nos quedamos con el mar sabor de boca de haberla incomodado, intentamos enmendar nuestro error y pedirle otra oportunidad para platicar con ella.

No estamos como para eso, ¿no? Deja a la nalgona en paz

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Susana Zabaleta confiesa haber sido marginada y criticada

Y ya habiendo limado asperezas, Susana aseguró que se identifica con el tema de la obra que cuenta la discriminación a una chica gay, pues asegura ella también ha sido marginada y criticada.

Yo creo que siempre… me han pasado muchas veces muchas cosas. Ustedes mismos ¿no? Qué tal me trataron cuando anduve con un hombre más joven que yo, no nos dejaban en paz y fue muy fuerte. Fueron siete años de amor y fue difícil para mí la crítica en todos los sentidos

Y aunque apoya la inclusión, la Zabaleta rechaza el uso del lenguaje inclusivo.

Eso de “todes”… tenemos un lenguaje hermoso que no es necesario, no cambiemos el castellano que es bellísimo

El musical The Prom se presenta todos los fines de semana en el Centro Cultural de la Ciudad de México.

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