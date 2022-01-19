Es hospitalizada de emergencia tras comer 32 rollos de sushi. (FOTOS)

Una joven terminó hospitalizada de emergencia por comer 32 rollos de sushi y así, vivió la consecuencia de pagar 50 dólares en un tradicional restaurante que tiene el lema de "comer todo lo que puedas".

La californiana Danielle Shapiro de 24 años quiso hacer valer su dinero en un buffet de sushi en un local ubicado en Mountain View, California.

Sin embargo, la joven no contaba con que lo que parecía una gran idea y le iba a sacar un máximo provecho, terminó siendo algo terrible, pues tras comerse 32 rollos de sushi sufrió un fuerte dolor de estómago.

Según un video publicado por la joven, después del atracón, tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital por sus fuertes dolores de estómago. Luego de su revisión médica, Danielle fue diagnosticada con la enfermedad de reflujo gastroesofágico.

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Mujer es hospitalizada de emergencia tras comerse 32 rollos de sushi | VIDEO pic.twitter.com/Hk13Mv9Suq — Lo + viral (@VideosVirales69) January 18, 2022

La joven compartió su aventura en TikTok

Danielle Shapiro compartió su dolorosa experiencia en un video de TikTok donde muestra la gran cantidad de comida que consumió en el restaurante y luego su traslado al hospital con suero en los brazos.

La chica aseguró que ella varias veces al mes suele consumir sushi, pues es un platillo que le gusta mucho, por lo que pensó que comerlo en exceso no le haría daño alguno, pero se equivocó.

El visual de advertencia a los grandes consumidores de sushi que ya se hizo viral, fue publicado el pasado 23 de diciembre y desde entonces tiene más de 11.3 millones de visitas impactadas por su aventura en el restaurante.

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