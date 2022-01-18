La dejan plantada sus amigos, meseros le celebran su cumpleaños. (VIDEO)

Uno de los grandes festejos que tenemos en la vida es celebrar un año más de vida, por eso cuando alguien cumple años es sumamente normal que todos inviten a sus amigos y familiares para que los acompañen en este acontecimiento tan importante.

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Lo tradicional es organizar una reunión o fiesta; por lo general el festejado invita a personas muy cercanas a él, por lo que no se podría esperar que dejen a la persona plantada, ya que por lo regular suele ser gente de su primer círculo.

La triste historia de una joven en su cumpleaños

No obstante, una joven compartió en redes sociales que recientemente cumplió años, por lo que buscaba celebrarlo junto a sus amigos; sin embargo ellos tomaron la decisión de no asistir a su celebración en un restaurante.

La fecha no pasó desapercibida para la joven que se quedó esperando a sus amigos y familiares, pues los meseros del lugar, al percatarse de esta situación tan triste, decidieron comprar unos globos y un pastel para que pudiera celebrar un año más de vida.

Se quedaron conmigo a cenar y me alegraron la noche

Fueron las palabras que escribió la joven de nombre Ximena quien publicó el video de la evidencia en su cuenta de TikTok.

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El hecho alegró a todos los usuarios de la popular red social, quienes aplaudieron la acción llevada a cabo por los meseros del lugar.

