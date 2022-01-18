Proponen a perrito para el Premio Nobel de la Paz tras detener pelea. (VIDEO)

Un perrito se viralizó en todas las redes sociales tras evitar una pelea en plena calle, generando el deseo de los internautas por otorgarle el Premio Nobel de la Paz.

A través de un video que comenzó a circular por todas las plataformas digitales, se pudo apreciar a un perrito color marrón que jaló a su amigo con los dientes para rescatarlo de una pelea.

El perrito rompió el suéter de su amigo con tal de no verlo involucrado en un altercado con otro cachorro de la calle.

“Firulais evitando una pelea”, apuntó un mensaje del filme viral que alcanzó miles de ‘Me Gusta’ y reacciones positivas de los internautas.

“Los animales razonan mejor que una persona común”, escribió un internauta en la caja de comentarios, mientras que otras personas propusieron otorgarle el Premio Nobel de la Paz al tierno perrito.

La hazaña del cachorrito ocurrió en un negocio de pisos y azulejos, donde un par de empleados grabaron el momento que horas más tarde se viralizó en internet.

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Perrito pacífico se lleva millones de aplausos en las redes sociales

El perrito, que al parecer responde al nombre de Firulais, pronto se ganó el corazón de hombres y mujeres amantes de los animalitos.

La noble acción del canino fue aplaudida y comentada por miles de internautas: “Ojalá la humanidad tuviera sentimientos como los de Firulais”, escribió un hombre en Twitter.

Mientras que otras personas pusieron de ejemplo a Firulais para frenar la violencia.

La violencia no resuelve nada

El video cuenta con 1.3 millones de reproducciones hasta el momento en Twitter, mientras que en TikTok arrasa con 50 mil corazones rojos y miles de comentarios.

El peludo que evitó una pelea callejera se ganó los aplausos de más de una persona, quienes esperan ansiosos por conocer en persona al protagonista de esta tierna historia.

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