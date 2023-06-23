Sylvia Pasquel pide no creer rumores de Michelle Salas y Luis Miguel.

Sylvia Pasquel reacciona a la versión de que su nieta Michelle Salas pidió a su padre Luis Miguel que la entregara el día de su boda con el empresario venezolano Danilo Díaz y que éste se negó. Pero, ¿es esto cierto?

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No me metan en esos chismes, yo no leo revistas, ni leo de ese tipo de comentarios, no es mi boda

Y así canceló la posibilidad de que sea Doña Silvia Pinal, quien entregue en el altar a su bisnieta, en lugar de Luis Miguel.

Es una boda que no es mía, las personas que deciden en esa boda son los novios, entonces, yo creo que esa pregunta deberían de hacérsela a ellos. Sí, ya los conozco desde hace tiempo, llevan muchos años

Pero, ¿qué opina de la posibilidad que a la boda de Michelle se sume la de su hija Stephanie Salas con Humberto Zurita?

No, no inventen, es que, nada más falta que les pidan un hijo, están bien así

¿Cómo está la salud de Alejandra Guzmán?

En otros temas, la Pasquel nos puso al tanto de la salud de su hermana Alejandra Guzmán, quien recientemente canceló un concierto en Nuevo Laredo a causa de un síndrome compresivo radicular que padece en la zona lumbar.

Bien, muy bien, gracias, recuperándose. Saben que ha luchado mucho y esta es una batalla que va a ganar

¿Le van a dar una nueva medalla a su madre?

Para finalizar, Sylvia Pasquel aprovechó las cámaras para solicitar a las autoridades competentes que agilicen la entrega de la medalla Belisario Domínguez a su madre, Doña Silvia Pinal.

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