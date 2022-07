Enrique Guzmán habla del divorcio de su hijo Luis Enrique.

¿Enrique Guzmán no ha sido invitado al homenaje para Silvia Pinal?

A pesar de que mucho se ha hablado de la ruptura entre Luis Enrique Guzmán y la madre de su hijo, Apolo, Mayela Laguna, Enrique Guzmán asegura que esta se ha dado en los mejores términos y pensando siempre en el bien de su hijo, cuya custodia comparten ambos padres.

“Está divorciándose de su mujer... ese es un evento que hemos pasado todos. Creo que lo último que oí de él es que Apolo está en cómodas manos y su madre también. Se ven cuando es necesario y así es como deben terminar las cosas”, dijo a los medios de comunicación.

Y hablando de Silvia Pinal, el cantante compartió con la prensa si asistirá al próximo homenaje que se le hará en el palacio de Bellas Artes el próximo 29 de agosto: “Tengo ganas de ir, pero no me han invitado. Voy a ver si me cuelo. Estoy muy contento de que a alguien en vida se le haga un homenaje como debe de ser, al talento que tiene esta señora”.

Y refrendó que, aunque tuvieron un pasado tormentoso, él y Silvia Pinal mantienen ahora una buena amistad.

“Nos tratamos como amigos. No tengo ninguna diferencia, ningún roce con ella para nada. Ella responde y hablamos normalmente. Hay una conexión normal de dos gentes divorciadas, pero que se quieren mucho”, contó.

Enrique Guzmán y otros grandes exponentes del rock ofrecerán el concierto Chavos más rucos el próximo 28 de agosto en el Teatro Metropolitán de la Ciudad de México.

Luis Enrique se está separando de Mayela Laguna

Luego de que se filtraran algunos audios de Mayela Laguna hablando mal de la familia Pinal, ella y Luis Enrique comenzaron a tener problemas maritales que los llevó a vivir una dolorosa separación.

