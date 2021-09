Tabata Jalil abre su corazón y por primera vez habla sobre su divorcio.

Uno de los momentos más difíciles en la vida personal de Tabata Jalil fue su divorcio, y es que, nuestra querida conductora, abrió su corazón y nos habló de eso en ¡Quiero Cantar!

“Ya estuve casada alguna vez y no funcionó, duré 5 años de novios y 5 años de casada y de repente él ya no era feliz, yo tampoco y se terminó porque hubo una conversación donde me dijo si quieres un bebé va a ser por inseminación y yo ‘pues por qué si estoy yo joven’ y de repente me sacó una lista”, recordó.

La presentadora quería tener su matrimonio, ser mamá y seguir trabajando, sin tener que sacrificar su desarrollo, pero su pareja le advirtió que él no iba a hacer muchas cosas y ella tenía que dejar de trabajar.

Tras esa plática incómoda llegaron a la conclusión de que era mejor divorciarse y seguir adelante cada quien con su camino. Jalil se ha enamorado varias veces más después de esa experiencia.

Tabata Jalil sí quiere ser mamá

Tabata dice ser muy intensa en el amor e incluso reconoce actualmente estar enamorada de un extranjero que a veces tiene que viajar mucho, pero fue la persona con la que pudo “hacer click”.

A nuestra reportera le encantaría ser mamá de una manera diferente o siendo mamá soltera por una inseminación.

