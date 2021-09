Edwin Luna suplica entre lágrimas a Kimberly Flores abandonar reality show.

Edwin Luna y Kimberly Flores protagonizaron un tenso momento el día de ayer, cuando el cantante de música regional mexicana pidió a su esposa abandonar el reality show a donde ingresó hace unas semanas.

Y es que, Kimberly Flores, ingresó a una casa junto a 16 famosos dispuestos a ganar 200 mil dólares; sin embargo, Edwin Luna suplicó por el regreso de su esposa.

El día de ayer, el intérprete de Borracho de amor acudió al mencionado reality show y suplicó a Kimberly abandonar su reciente proyecto profesional por el bien de toda la familia.

“Hay que platicar muchas cosas que no sabes… Vamos por partes. Mírame a los ojos, tienes que irte conmigo. Elian está mal, le mandaron unas notas tuyas, afuera no es como tú crees. Elian vio unas notas tuyas y empezó a gritar que eras una prosti…, que cuando llegaras a la casa te iba a correr. Que él no te quería con nosotros”, expresó el cantante entre lágrimas.

Te puede interesar: Edwin Luna ha aprovechado la cuarentena para escribir canciones y estar activo en redes sociales.

Kimberly Flores abandona reality show a petición de Edwin Luna

Después del llanto y súplicas de Edwin Luna, Kimberly Flores decidió marcharse a casa con toda su familia.

La modelo e influencer también fue criticada en las redes sociales por comenzar una amistad muy cariñosa con el actor Roberto Romano.

Edwin Luna se encargó de poner al tanto a su esposa de los rumores y críticas, además de confesar el mal estado de salud de sus hijos.

“Damián llora cada tercer día dice que dónde está su mamá. A mí me dio un ataque hace dos días, Arely me tuvo que calmar. Gianna se asustó, ya no puedo, por lo que más quieras, te lo suplico por mi vida”, expresó el cantante regiomontano.

Por último, el integrante de La Trakalosa de Monterrey le prometió una vida hermosa a Kimberly en caso de abandonar la competencia.

“Tú me pediste algo cuando entraste aquí, me pediste que cuidara a mis hijos, ya no puedo… Si tú te vas conmigo vas a ver que tenemos una vida hermosa”, concluyó el artista de 34 años.

También te puede interesar: Edwin Luna y su banda, La Trakalosa de Monterrey, festejaron 10 años de éxitos con invitados especiales.