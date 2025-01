Tarifas del transporte público en el Estado de México para 2025

El transporte público en el Estado de México es un tema sensible para sus habitantes, pues cualquier variación en las tarifas impacta directamente en la economía familiar. Por eso, la pregunta sobre si subirá el precio esta forma de movilidad en el Edomex en 2025 genera tanta expectación. Afortunadamente, al iniciar este año, podemos dar una buena noticia: las tarifas se mantienen, al menos por ahora.

¿Cuánto cuesta viajar en combi o camión en Edomex?

Actualmente, la tarifa vigente es de 12 pesos por los primeros cinco kilómetros recorridos, con un cargo adicional de 25 centavos por cada kilómetro extra. Esta tarifa aplica en la mayoría de los municipios del estado; sin embargo, existen algunas excepciones importantes.

¿Hay municipios con tarifas especiales?

En varios municipios, principalmente en zonas rurales, se aplica una tarifa preferencial. En Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Xoloapan, Santo Tomás, Valle de Bravo, Villa de Allende, Zacazonapan, y otros, la tarifa es de 9 pesos por los primeros 10 kilómetros, con el mismo cargo adicional de 25 centavos por kilómetro excedente. Esta medida representa un alivio económico para los habitantes de estas regiones.

¿Qué dicen los transportistas?

Cabe señalar que, a pesar de que las tarifas se mantienen estables en 2025, los transportistas han expresado su preocupación por el aumento en sus costos operativos, especialmente el precio del combustible. Han solicitado a la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) su apoyo para gestionar un posible ajuste en las tarifas. Argumentan que la competencia desleal de taxis colectivos y plataformas digitales también afecta su economía.

¿Es posible que suban las tarifas del transporte público en el futuro?

Aunque por el momento no hay aumentos, la posibilidad de un ajuste futuro no está descartada. La Secretaría de Movilidad (Semov) inició el año pasado un proceso de regularización del transporte público, y ha indicado que no habrá negociaciones sobre tarifas hasta que este proceso concluya. Por lo tanto, el futuro de las tarifas dependerá en gran medida del avance de esta regularización.