Romina Marcos es cantante de 27 años; originaria de Mérida, Yucatán. Es soltera y sin hijos.

Se considera una persona aguerrida, divertida y muy sincera, por lo que no tolera las injusticias. Además afirma que no se dará por vencida fácilmente pues sin importar lo difícil que sea el recorrido, siempre hará lo que esté en sus manos para salir adelante y llegar a la meta final.

Romina afirma que en Tentados por la Fortuna encontrará un reto personal en donde pondrá a prueba sus miedos y límites como el cansancio y las distancias que tendrá que recorrer sin ningún tipo de comodidad a la que está acostumbrada.

Marcos asegura que no está dispuesta a tolerar que sus compañeros gasten el dinero en cosas sin importancia, y hará lo necesario para hacerlos entrar en razón, ya que ella considera que dentro del grupo proporcionará el equilibrio que haga falta para cumplir sus objetivos. Confiesa que no soporta tratar con personas que se creen mejor que los demás, por lo que no tendrá ningún tipo de filtro o tolerancia ante los egocéntricos.

Confiesa, además, que la falta de comida es algo que puede llegar a afectarle mucho y por eso estaría tentada a sucumbir ante alguna tentación que se presente en la aventura. Afirma que una de sus debilidades es querer tener el control sobre todo, por lo que le resultará complicado enfrentarse a cualquier tipo de adversidad durante la competencia, pero aún así logrará aferrarse a la meta porque está convencida que nada podrá derrotarla.

Romina confiesa que Tentados por la Fortuna será una experiencia única de aprendizaje donde pondrá al límite todas sus capacidades pues su principal sueño es ganar la mayor cantidad de dinero para así comprarse un departamento.