“No sé si vale la pena seguir": Beba Montes quiere abandonar Tentados por la Fortuna

“Tengo ganas de llorar, tengo mucha picazón en todo el cuerpo. Me siento enojada, molesta, furiosa. No sé si vale la pena seguir, en verdad es fuerte el agotamiento que siento que me pesa cada paso que doy”, expresó Beba Montes, encendiendo las alarmas de que podría abandonar la aventura a la mitad del camino y con ellos afectar económicamente a sus compañeros de Tentados por la Fortuna .