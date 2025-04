“Perder un hijo no es cualquier cosa": Verónica rompe en llanto en Tentados por la Fortuna

“Yo creo en mí. Pude, puedo y siempre voy a poder. Tal vez se oiga tonto pero sigo viva porque no es mi tiempo. Perder un hijo no es cualquier cosa, no es como perder un suéter o algo. Pido a Dios que me perdone por desear no estar aquí", expresó Verónica esta noche en el campamento cuando Itatí Cantoral llegó para darles una noticia.