Revelan por qué está haciendo tanto calor en la Tierra.

El verano está a la vuelta de la esquina; sin embargo, las altas temperaturas se han dejado sentir en todo el mundo durante los últimos días, situación que ha comenzado a desquiciar e incomodar a muchas personas, algunas de ellas no creen que tenga que ver con el cambio climático o el fenómeno de ‘El Niño’, por lo que han recurrido a las redes sociales para encontrar la explicación, tal es el caso de TikTok donde se difundió una teoría al respecto.

En la red social de videos cortos han comenzado a circular algunos videos en donde se observa a un asteroide impactarse directamente contra la Luna, situación que habría desencadenado una ola interminable de calor.

¿Cuál es el objetivo de estas teorías? Estas hipótesis que circulan tratan de explicar eventos o situaciones a través de respuestas simples a cuestiones bastante complejas como el por qué hace tanto calor en la Tierra.

Dichas teorías suelen jugar con el sesgo cognitivo, como la tendencia para buscar patrones donde no los hay, y apelan a la desconfianza hacia las instituciones y dan a los seguidores un sentido de superioridad por poseer un conocimiento oculto o prohibido.

¿Qué dice la teoría que circula en redes?

Desde hace días comenzaron a circular en TikTok una serie de videos en donde se ve a un cuerpo espacial chocar contra la Luna y provocar una gran explosión que aparentemente fue visible desde la Tierra, por lo que muchos aseguraron que esta información es verídica pero la NASA la ocultó.

De acuerdo con dicha teoría, el impacto generó un aumento en la temperatura, aunque no revelan más detalles ni argumentan el por qué, por lo que muchos internautas no encontraron lógica en este suceso y lo tacharon de irrisorio, además de que es fácil apreciar que las imágenes no son reales.

En TikTok, muchos usuarios creen que las olas de calor se deben a que un asteroide chocó con la luna pic.twitter.com/0TMn4Cy1vH — Lo + viral (@VideosVirales69) June 8, 2023

¿Por qué está haciendo tanto calor?

Lejos de esta teoría, el calentamiento global es una realidad que está provocando que la temperatura aumente más de 0.2°C cada diez años, según reveló un estudio internacional hecho por 50 expertos y publicado por la revista Earth System Science Data.

Cabe mencionar que el monitoreo oficial del aumento de la temperatura en el planeta lo realiza el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU. El calentamiento causado por la actividad humana provocó un aumento en la temperatura media en +1,14°C durante 2013-2022 y en +1,26°C en 2022.