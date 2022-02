¿Cuáles son las teorías detrás de la desaparición de Erik Per Sullivan?

Una de las series más populares de los últimos años y que marcó a más de una generación con sus divertidos capítulos es Malcolm el de en medio.

La serie consistía en la vida de un joven genio que tenía que luchar con su insoportable familia, rodeado de cuatro hermanos que se dedican a complicarle la vida.

Uno de los personajes más queridos de la popular serie era uno de los hermanos menores llamado Dewey, interpretado por el joven actor Erik Per Sullivan, quien actualmente tiene 30 años.

El extraño caso de Erik Per Sullivan

Desde su increíble participación en una de las series de televisión más famosas de todos los tiempos, el joven Erik Per Sullivan desapareció y desde ese momento nadie volvió a saber más de él. Su última aparición fue en 2010 en la película Twelve.

Desde 2012 los rumores sobre su desaparición se empezaron a incrementar, pues fue en ese año cuando todo el elenco de la serie se juntó, pero Erik Per Sullivan fue el único que no asistió al evento.

Tras eso se comenzaron a manejar varias teorías, la primera fue que no había asistido por temas laborales, la segunda afirmaba que Erik Per Sullivan había muerto, misma que tomó mucha fuerza por que no había tenido actividad en sus redes sociales.

Otra de las teorías que tomó mucha fuerza mencionaba que se encontraba enamorado del protagonista de la serie, Frankie Muniz, pues sobre esto llegó a circular en redes sociales un video en donde supuestamente Erik Per Sullivan revelaba que era homosexual, pero al final el material resultó ser completamente falso.

La solución que decidió poner Erik Per Sullivan

Al final, Erik Per Sullivan nunca salió a desmentir todo lo que se llegó a decir sobre él, por lo que su solución fue desaparecer por completo de las redes sociales y hasta el momento nadie sabe más sobre su vida.