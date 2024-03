Tras terminar con Peso Pluma, Nicki Nicole posa con Ronaldinho ¿para darle celos?

La sorpresiva ruptura de Peso Pluma y Nicki Nicole sigue dando de qué hablar, ya que hasta el momento el cantante de corridos tumbados no se ha pronunciado al respecto, incluso se especuló que estaría internado en una clínica de rehabilitación, pero tal parece que esto fue falso pues fue visto en Los Ángeles.

¿Por qué terminaron Nicki Nicole y Peso Pluma? Aunque parecía que su relación iba viento en popa, el romance terminó después de que Peso Pluma fuera captado con una misteriosa mujer, Sahar Sonia, lo que desató rumores de una presunta infidelidad a la argentina.

Esta versión fue reforzada con la publicación de la cantante argentina, quien posteó: “Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta se cuida, cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Después de que Nicki Nicole anunciara su ruptura con el intérprete de “Ella baila sola”, “Lady Gaga”, “Rompe la Dompe”, “Luna”, “PRC”, “Bellakeo” y “Qlona”, entre otras, sus fans le han pedido que vuelva con Trueno, su ex.

Nicki Nicole también fue blanco de rumores pues se especuló que tendría algo más que una relación laboral con su mánager, Matías Santoro, con quien fue captada tomada de la mano a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles.

¿Nicki Nicole fue captada con Ronaldinho?

La cantante argentina posó recientemente al lado de una de las máximas estrellas del futbol internacional, nos referimos a Ronaldinho. La fotografía se viralizó en redes sociales donde pudimos ver al exFC Barcelona junto a la rapera.

De acuerdo con Billboard, la fotografía de Nicki Nicole con Ronaldinho se dio durante un evento en Miami relacionado con el artista Blessd, quien jugó un partido de futbol en contra del exastro brasileño.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Debido a que Nicki Nicole se encuentra nuevamente soltera, los internautas bromearon sobre la fotografía y se preguntaron si tendría un romance con el exfutbolista.