Policía se vuelve viral por ser el doble de The Rock Dwayne Johnson (FOTO).

Hace poco una imagen se viralizó en redes sociales, pues un oficial de policía de Alabama tiene un gran parecido con un actor de Hollywood, Dwayne Johnson, este hecho ha sorprendido a los internautas al grado de pensar que podría tratarse del mismísimo exluchador.

En dicha imagen, compartida a través de la cuenta oficial de Facebook de la oficina del alguacil del condado de Morgan, se puede apreciar cómo el hombre se encuentra apoyado en un vehículo policial. Sin embargo, los internautas al observar esta imagen quedaron completamente sorprendidos, pues mencionaron que se trataba de Dwayne ‘The Rock’ Johnson.

La fotografía rápidamente se hizo viral y acumuló más de 1.000 comentarios, entre los que destacaron los siguientes:

“Si este no es ‘The Rock’, deben verse, porque esto es salvaje. Es una lástima que no le paguen lo suficiente como para que no tenga que trabajar en dos sitios. Dwayne ‘El poli’ Johnson”.

Fields, de 37 años, ha trabajado en la oficina del alguacil desde hace 17 años. En una entrevista con la cadena local 6 WBRC, mencionó que sus amigos y compañeros de trabajo lo han comparado durante años tanto con Dwayne Johnson como con otro famoso actor de películas de acción, Vin Diesel.

Además, el oficial reveló que su esposa, suele comprarle accesorios deportivos de la marca de Johnson.

“Lo acepté. Es divertido. Es halagador. Podrían haber sido peores personas, supongo”, declara el curioso doble. Agrega que, a pesar de su increíble parecido con Johnson, continuará siendo él mismo, aunque se alegra de poder hacer reír a la gente.