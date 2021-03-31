Dwayne Johnson: Las mejores películas en las que ha participado el talentoso actor de Hollywood.

Dwayne Johnson tuvo que recorrer un largo camino para pasar de La Roca, el gran luchador profesional, al actor que es ahora.

Y es que actualmente es uno de los actores más solicitados, pues ha aparecido en películas de todo tipo: familiares, acción y aventura.

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Además, es considerado el hombre más electrizante en el entretenimiento deportivo. Sin embargo, su carrera en el séptimo arte no ha sido perfecta y ha sufrido una que otra.

Te presentamos las mejores películas de Dwayne Johnson

Entrenando a papá

En primera posición encontramos esta gran película donde Joe Kingman (Dwayne Johnson) es una superestrella del futbol americano, un quarterback que vive con toda clase de lujos: fama, dinero y fiestas por doquier. Sin embargo, la vida del jugador da un giro cuando descubre que tiene una hija de siete años de la que nunca supo de su existencia.

Rápido y Furioso 6

Una de las sagas más populares en las que ha participado el actor, pues desde el robo de Dom y Brian en Río los dejó a ellos y a su equipo con mucho dinero, se dispersaron por todo el mundo; sin embargo, ellos tienen que vivir como fugitivos, incapaces de regresar con sus familias.

Mientras tanto, el agente Hobbs ha estado persiguiendo a unos conductores mercenarios cuyo segundo al mando es alguien que Don conoce, por eso le pide ayuda a Dom y su equipo a cambio del perdón para todos.

Jumanji

El misterioso y letal juego Jumanji reaparece después de veinte años. Es la época actual, cuatro adolescentes se introducen en esta nueva aventura, ahora a partir de un videojuego que sirve como un portal a través del espacio-tiempo. Absorbidos por el mundo de Jumanji, un juego que no se puede abandonar hasta que acaba la partida y se puedan liberar de la forma correcta.

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El rascacielos

Una de sus producciones más recientes. Will Sawyer (Dwayne Johnson) es un antiguo líder del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI y un veterano de los marines. En la actualidad trabaja como asesor de seguridad encargado de gestionar las infraestructuras de los rascacielos más grandes del mundo. Para un nuevo encargo, Will deberá viajar a China, donde se encontrará con que el edificio que lo hará tener grandes retos.

