“Le va a llegar el karma a Eli” Tigre Blanco en Survivor

En esta ocasión, en “De lo que UNO se entera” Chicken recibió a Fran Hevia de MasterChef Celebrity y Tigre Blanco de Survivor.

Al inicio, Chicken, estuvo en entrevista con Fran Hevia, eliminado de MasterChef Celebrity. Comenzaron conversando sobre como fue que se enteró y se animó a participar en un reality show como MasterChef Celebrity. Fran Hevia le cuenta que no estaba en sus planes, pues, no le llamaba la atención el participar algún día en algún reality. Sin embargo, cuando se presentó la oportunidad de entrar a MasterChef Celebrity se sintió interesado y atraído por el formato del programa.

Fran Hevia cuenta que una de las cosas complicadas de participar en MasterChef Celebrity es todos los elementos que te distraen a la hora de cocinar. “La gente crítica, pero no sabe lo que es” dijo Fran al contar que no es como cocinar frijoles cualquier día de la semana, es complicado porque hay gente grabando, hay presión, personajes que están haciendo y llamando la atención todo el tiempo.

“Uno en su casa se estresa si no le salen los frijoles, pero acá todos te ven y tienes a un lado a Laura Bozzo”

Platicó de que no sabía contra quienes iba a participar hasta el primer día de llamado. A algunos los conocía y a otros no. Para él como comediante era algo bien complicado, pues, cuando está bien nervioso se pone a bromear y cuando la gente no comprende su forma de bromar se vuelve bien complicado para él.

Itatí fue la única persona que al principio entendió su personalidad y la forma en la que él interactúa, cosa que le alegraba porque era una persona a la que le emocionaba conocer.

Fran cuenta que realmente no hizo mucho para aprender a cocinar, contacto a personalidades que ya habían participado en MasterChef Celebrity, como Ricardo Peralta, pero ningún consejo le funcionó. Las cosas no pasan siempre igual y no entendía ni sabía absolutamente nada de cocina.

Por último, le pidió al público no engancharse y pelear con su familia por su favorito, les pide que solo disfruten del programa. También agradeció la oportunidad de participar diciendo que lo que ahí vivió siempre serán de sus momentos más memorables. Agradeció también mucho a sus fans por haberlo acompañado y hacer que su nombre se volviera tendencia.

Chicken se despidió de Fran e invitó a pasar a la sala al Tigre Blanco, eliminado de Survivor.

Tigre Blanco contó que primero había sido invitado a participar en Exatlón, él tenía muchas ganas, así que no lo pensó dos veces, pero por un problema legal con el nombre de “Hijo de Máscara Sagrada”, que es el nombre había utilizado como peleador, ya no pudo participar. Intento solucionarlo, pero era un tema muy complicado. El luchador recordó que a su padre le decían algunos presentadores “Tigre Blanco” así que tomando esa esencia se cambió el nombre y con eso ya pudo participar en Survivor.

Confesó que él quiso que la experiencia de participar en Survivor fuera una sorpresa. No investigó nada del programa, ni de los anteriores competidores. Pero admitió que nunca se imaginó que sería una experiencia tan complicada. Para Tigre Blanco, la parte más complicada era tener que vivir largos periodos sin alimento y era aún más difícil que el poco alimento que conseguía lo tenía que compartir con el resto del equipo.

Para Tigre Blanco, la estrategia del equipo de los halcones es muy mala, pues, están eliminando a los más fuertes, lo cual los hará perder y nunca obtener ningún beneficio.

Recordó que uno de los momentos más complicados para él fue cuando Warrior le metió una regañiza por no apoyar y gritar palabras de aliento a su equipo.

Chicken le pregunta a Tigre Blanco que si ya se entró qué fue lo que sucedió con Janette. El porqué no se dio esa bonita relación que por un tiempo parecía que se estaba dando entre ellos dos. Tigre Blanco dijo que no estaba del todo enterado, así que Chicken le contó cómo él y todo el público habíamos sido testigos de que Eli le jugó chueco y convenció a Janette de que todo era una mentira.

“Le va a llegar el karma a Eli”

Tigre admitió que ya sabía que Eli le estaba jugando chueco a Janette y habló de que también se enteró de que andaban diciendo que a él le gustaba a Lu, pero lo negó rotundamente.

Al final de la entrevista dijo que no iba a extrañar a muchos, en su mayoría le cayeron mal, incluso dudo si le interesaría volver a ver a Janette porque estaba molesto de que se dejará llevar por las cosas que inventó Eli. Beni y Rasta son personas que sí volvería a ver. A Lizbeth no la quiere volver a ver jamás, no le gustó nada convivir con ella.