Encuentran en TikTok a la gemela de Danna Paola. (VIDEO)

Danna Paola es una de las cantantes que desde el año pasado ha brillado en el mundo artístico. Recordemos que su carrera comenzó cuando era muy pequeña y desde ese momento demostró sus habilidades para la actuación y la música.

Poco a poco la querida mexicana se ha dado a conocer internacionalmente, pues su música y participación en la serie Élite, la han posicionado como una de las artistas más reconocidas del mundo.

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Danna Paola es amante de subir videos a TikTok

Sin embargo, Danna Paola no sólo conquistó la pantalla chica, sino que también lo está haciendo en las redes sociales, ya que constantemente comparte ante millones de seguidores sus aventuras por medio de TikTok.

De todas las redes sociales que tiene Danna Paola, TikTok es la preferida de la actriz y cantante, pues sus divertidos videos han alegrado a muchos. Sin embargo, hace unos días, varios internautas comenzaron a mencionar que hay otra usaría que tiene un gran parecido a la mexicana.

La gemela de Danna Paola se viraliza en TikTok

Se trata de Michelle Lando, originaria de Uruguay, quien se hizo viral al compartir un video en su cuenta de TikTok, donde asegura que constantemente la comparan con Danna Paola.

Esta situación causó gran furor entre los usuarios, quienes no dudaron en compartir el video de la joven, ya que mencionaron el gran parecido que tiene con Danna Paola.

"Sí eres idéntica", "Te pareces muchísimo a Danna", "Eres como Lu de Élite" y "La gemela perdida", son algunos comentarios que dejaron los seguidores de Michelle.

Tras la popularidad de ese video, Michelle comenzó a postear más contenido donde recrea algunos peinados y looks de Lucrecia, personaje que interpreta Danna Paola en Élite.

Por otra parte, hizo una recopilación de fotografías de Danna Paola para mostrar su parecido.

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