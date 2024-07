Tiktoker apuñala a abuelito tras acusarlo de perder a su perro

No cabe duda de que en este mundo hay todo tipo de personas, algunas que son muy tranquilas y otras tantas que son capaces de perder los estribos y cometer una locura. Tal es el caso de esta tiktoker que asesinó a un abuelito por presuntamente haber perdido a su perrito.

¿Cómo sucedieron los hechos?

La tiktoker y cuidadora de perros, Winter Swan-Miller, ha sido acusada de haber asesinado a un hombre de la tercera edad (Stuart Crocker, de 62 años), al cual apuñaló en 26 ocasiones por presuntamente haber perdido a su perro Oblivion.

Presuntamente la tiktoker acudió a buscar al señor Crocker para reclamarle por haber extraviado a su perro Oblivion, de raza Pomerania, el cual la acompañaba a terapia y su pérdida le causó una gran conmoción porque supuestamente fue robado, pero ya estaba con ella cuando las autoridades la descubrieron.

¿Cómo dieron con el cuerpo del abuelito?

El cuerpo del señor Stuart Crocker fue encontrado días después del homicidio y lo hallaron con notas insultantes, algunas de estas resultaron ser pistas claves para dar con la asesina.

“¿Cómo se siente su muerte? Jajaja. Pensaste que te dejaría salir con la tuya tomándome por una maldita tonta. Tomando a mi perro, ¿es en serio?”, decía una de las notas.

Posteriormente, la tiktoker entró a un centro comercial de Andover y fue a un establecimiento de comida rápida, según el testimonio de una vecina, Nicola Shannon KC.

“Durante toda la mañana, parecía que ella estaba preparada para un posible arresto. En primer lugar, estaba haciendo cuidadosos preparativos y solucionando sus asuntos domésticos, y en segundo lugar, esperaba cierta fama y notoriedad por lo que había dicho”, dijo el fiscal del caso.

¿Cuáles fueron las pistas para dar con la asesina? En las redes sociales de la tiktoker hallaron videos en los que revelaba que se daría un respiro del internet porque “había sido una chica mala”.

“Quitándome a mi perro, lo único que tengo en el mundo. Hice lo que hice porque no tenía otra opción. Me quitaron lo único que tengo en mi vida y es mi perro Oblivion. Se llevaron a mi perro y yo nunca lo dejaría ir. Lo hice como una maldita declaración, mi moral me permite hacerlo, pero no siento que haya hecho nada malo”, dijo la tiktoker.

¿Qué dijo la tiktoker al respecto?

Después de haber sido detenida, la tiktoker dijo ante la corte que ella amaba a los animales y que lo sucedido le provocó una severa crisis, además de que había consumido cocaína y heroína momentos antes. Swan-Miller también dijo ser inocente del asesinato de Stuart Crocker y de dos cargos de fraude, pero su proceso continua.