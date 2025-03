El pasado 22 de febrero de 2025 marcó el inicio de una de las polémicas más comentadas en el mundo de la comedia mexicana. Y es que, desde aquella ocasión, cuando Adrián Marcelo en su podcast “Hermanos de Leche” lanzó comentarios en contra de algunos comediantes, fueron los influencer el ‘Cojo Feliz’ y el ‘Tío Rober’ que salieron a contraatacarlo.

¿Cómo inició la pelea de Adrián Marcelo, ‘Cojo Feliz’ y el ‘Tío Rober’?

Recordemos que en su capítulo “Cosas de Cag*p4los”, Adrián aseguró que otros comediantes intentan imitar lo que él y a su amigo conocido como ‘La Mole’ hacen en redes sociales: “Yo he visto otros espacios están de la ver**, te soy sincero, “La Cotorrisa”, tu y yo le hicimos mucho daño a gente que se juntó pensando que iba a emular lo de nosotros están de la ver** sus espacios”, dijo.

Tras dichas declaraciones, el ‘Tio Robert’ y ‘El Cojo Feliz’ decidieron responder a lo dicho por Marcelo: “Esto nos agarró de sorpresa, Adrián porque siempre te hemos considerado un compañero y a ‘La Mole’ un amigo (...) No eres de este gremio y no le entiendes, y para tu tristeza, tampoco eres del gremio televisivo que tanto te dolió que te sacara a la ver**. Eres un sin talento...”, expresó. Como respuesta, el regiomontano de 34 años de edad no se quedó callado y en un breve pero muy directo mensaje en X respondió lo siguiente: “Yo soy mi gremio, hijos de su p*** ma**e”.

El Tío Rober lanza campaña en redes contra Adrián Marcelo

Ahora, Roberto Andrade Cerón lanzó una campaña en contra de Adrián Marcelo. Tras la controversial pelea entre los comediantes, ‘Tio Rober’ utilizó su plataforma en X para crear el hashtag “#AyudenAAdrian”, el cual se derribó de su respuesta a un comentario hacia el regiomontano: “Ja ja ja ja!!!… no m*mes, este rey ya está de manicomio!!! Ja ja ja ja ja ja!! Fuera de guasa #AyudenAAdrian”. Posteriormente compartió una imagen en la que parece dicha etiqueta con ilustraciones del Marcelo.

La respuesta a esta campaña estuvo divida, pues mientras algunos apoyaron a ‘Robert’, otros se le fueron en su contra: “¿Pero si les dio chance que le abrieran los shows o no?”, “Junta más gente un perro atropellado que tu hashtag”, “Please ayúdenlo, su show parece un funeral” y “Tal vez está en un ataque maniaco como Richie”, son algunos mensajes que se pueden leer en el post.