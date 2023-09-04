Tips para cuidar los zapatos de tus hijos.

Para evitar eso, traemos nuestras mejores recomendaciones para el cuidado de zapatos para que les duren todo el ciclo escolar e incluso varios años más.

Conserva su forma

Cuando los niños llegan de la escuela, es normal que los “avienten” al primer lugar que vean en casa o debajo de la cama. Ésto, además de ser muy molesto, puede resultar en zapatos maltratados y con menor vida útil.

Lo ideal es que los guardemos en un espacio designado, sin objetos encima que los puedan aplastar y de preferencia hay que ponerles papel grueso por dentro (como cuando son nuevos). Con estos sencillos cambios los zapatos conservarán mejor su forma y el material será más duradero.

Evita la humedad a cualquier costo

El clima puede ser impredecible, lluvias, charcos e incluso el sudor pueden humedecer los tenis y causarles bastante daño. Es importante que siempre que lleguen a casa y se quiten los zapatos, se sequen muy bien antes de guardarlos y de ser posible, se guarden en una bolsa que impida el paso de la humedad.

Materiales orgánicos

Aunque la mayor parte de cuidar los zapatos está en cómo los usamos, otra parte esencial viene antes, al momento de elegirlos.

Los materiales sintéticos son los más comunes pero al ser producidos en masa su durabilidad puede ser cuestionable. Tomarnos un tiempo para buscar calzado de buen material nos puede ahorrar mucho dinero a largo plazo.

Es especialmente bueno buscar calzado que haya sido hecho de manera orgánica y con procedimientos ecológicos, esto da más durabilidad al calzado y lo vuelve más seguro para tu pequeño.

Las agujetas son muy importantes

Aunque no lo parezca, todo lo que complementa al calzado influye en su durabilidad, por ejemplo: las agujetas. Al ser empaquetados y distribuidos, los zapatos son acomodados de manera muy comprimida para que quepan los más posibles en menos cajas.

Sabiendo esto, es importante que quitemos las agujetas tan apretadas y las volvamos a poner de manera simétrica y sin presionar al calzado, ésto permitirá que se conserve mejor su forma y se acomoden mejor al pie de tus pequeños.

Producción local

Como mencionamos antes, la producción del zapato juega un papel muy importante en su cuidado, cuanto menos tenga que viajar el calzado, menos tiene que sufrir los daños de empaquetado y traslado que son tan comunes en la distribución de ropa.

Comprar de negocios con producción local te evita esos problemas, sin mencionar todos los demás beneficios que conlleva apoyar a negocios locales.

Calzado Bogger usa procesos sustentables y ahorra agua durante su producción, lo que asegura la comodidad y accesibilidad de sus productos, además de ser una marca 100% mexicana, comprometida con la producción y elaboración local. Si estás buscando el mejor calzado para tus hijos los catálogos de Bogger tienen los mejores precios con los más altos estándares de calidad en el mercado.

Encuentra toda la variedad de Calzado Blogger aquí: https://www.facebook.com/BoggerCalzado