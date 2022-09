“El virus sigue activo": Toño Mauri actualiza su estado de salud tras dar positivo a COVID.

Toño Mauri se enlazó a nuestro foro de Venga la Alegría esta mañana para dar a conocer su estado de salud tras contagiarse de COVID-19. El actor confesó que afortunadamente ya no tiene calentura, escalofríos, no le duele la cabeza y prácticamente han desaparecido sus síntomas.

“Ahorita ya estoy mucho más tranquilo, pero al principio me asusté mucho cuando me dijeron que estaba positivo. Gracias a Dios todo ha sido diferente, aquí estoy en mi casa, me dieron un medicamento maravilloso y me ha funcionando muy bien”, reveló a este programa.

Toño adelantó que afortunadamente fue el único miembro de su familia contagiado, así que fue atendido por expertos para salvaguardar su salud.

“Yo tengo mis cuatro vacunas, pero este virus sigue activo y no podemos bajar la guardia. Hay que estar cuidándonos porque puede ser delicado para otras personas que tienen una enfermedad”, declaró.

Toño Mauri actualiza su estado de salud

Luego de que en el año 2021, Toño Mauri se sometió a un trasplante de pulmón, el actor mexicano confesó que fue muy difícil enterarse de su nuevo contagio de COVID-19.

“Sentí horrible, es como un recuerdo de todo lo que pasó. Me preocupé mucho por mis pulmones, pero gracias a Dios han estado increíbles. Me asusté mucho y mi familia también se asustó. No estamos preparados para lo que va a pasar. En ese momento me pasó todo por la cabeza”, dijo a VLA.

Toño Mauri pide a hombres y mujeres no bajar la guardia ante el COVID-19: “No tengo calentura, escalofríos, no me duele la cabeza y prácticamente han desaparecido mis síntomas. Llega un momento donde te sientes terrible, pero gracias a Dios por los medicamentos y las vacunas. Los medicamentos nos hacen estar más tranquilos, pero no podemos bajar la guardia”.

