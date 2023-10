Estos trabajadores no van a recibir aguinaldo en México este 2023

Cada año, la llegada de la temporada navideña en México trae consigo una de las prestaciones más esperadas por millones de trabajadores: el aguinaldo. Esta suma de dinero extra, establecida por la Ley Federal del Trabajo (LFT), representa un alivio financiero para muchas familias en un período caracterizado por gastos adicionales.

Sin embargo, no todos los empleados tienen garantizado este beneficio, y es importante conocer quiénes son los excluidos para recibir el aguinaldo en 2023.

Esteban dice que se encuentra frustrado, pues no ha tenido trabajo.

¿Qué es el aguinaldo?

El aguinaldo, según el artículo 87 de la LFT, es un derecho laboral que corresponde a 15 días de salario y debe entregarse a los empleados antes del 20 de diciembre. Incluso si no has cumplido un año en tu trabajo actual, la ley no te excluye, pero el monto será proporcional al tiempo que hayas laborado.

¿Quiénes tienen derecho a recibir aguinaldo en México?

De acuerdo con la LFT, quienes tienen derecho a recibir el aguinaldo en México, son los trabajadores de diferentes categorías, como los empleados de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, y eventuales. Para los eventuales, el monto será calculado de manera proporcional.

También se encuentran dentro del grupo beneficiario los comisionistas, agentes de comercio, vendedores, agentes de seguros y otros similares que están regulados por la ley.

¿Quiénes no van a recibir aguinaldo en México este 2023?

Sin embargo, existe un grupo de trabajadores que no recibirán el aguinaldo en 2023. Estos son los contratados bajo el esquema de honorarios.

Como en toda ley, también existen excepciones a la regla. Por lo que, si los trabajadores cumplen con estos requisitos, podrán ser beneficiados con el pago de aguinaldo: subordinación laboral que implique prestación de servicios permanentes, una jornada de trabajo dentro del horario legal y un lugar fijo de actividades laborales asignado por la empresa.

En ausencia de estos requisitos, los trabajadores bajo contrato de honorarios no tendrán derecho a recibir esta prestación antes del 20 de diciembre.

Si bien, la mayoría de los trabajadores formales en México pueden contar con este beneficio, es esencial que aquellos contratados por honorarios, comprendan las condiciones bajo las cuales podrían acceder a esta gratificación.