Existen determinados momentos en los que es mejor tener tanta información como sea posible, para poder planificar nuestro destino para los próximos meses. Dicho esto, vamos a explicarte cuánto tiempo tienes que trabajar para tener derecho al pago de aguinaldo, según la ley.

Digamos que este "recurso" constituye una prestación muy esperada por muchas personas que tienen acceso al mismo, una vez que está por llegar el fin de año. Gracias a ello, los trabajadores deben contar con un ingreso extra, producto de su labor a lo largo de doce meses de trabajo. Ahora bien, es claro que no se puede disponer o tener acceso de la nada, ya que se deben cumplir ciertos requisitos.

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¿Cuánto tiempo debes trabajar para tener derecho al pago de aguinaldo según la ley?

La Ley Federal de Trabajo, establece en el artículo 87 lo siguiente: "Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberán pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos".

Es decir, en caso que hayas prestado servicios por menos de 1 año, así haya sido un mes, entonces no tienes que preocuparte, pues la ley indica que tendrás que recibir la prestación, así sea solo un equivalente al tiempo que hayas trabajado, algo que también se establece en el marco regulatorio.

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Y ten en cuenta que, si una empresa o empleador no ha cumplido con esta obligación, puedes presentar una denuncia ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) y tendrás un lapso de hasta 1 año para poder reclamar el pago que te corresponde. Y listo, con estos aspectos puedes tener acceso al pago de tu aguinaldo.