La transformación de Will Smith a un año de la cachetada a Chris Rock.

Will Smith es recordado por su papel en la serie de comedia El príncipe del rap en Bel-Air y numerosas películas a lo largo de los años como En busca de la felicidad, la saga de Hombres de Negro, y más recientemente, Rey Richard por la que estaba nominado al Oscar a Mejor Actor en 2022. Sin embargo, su triunfo se vio eclipsado por la cachetada que propinó a Chris Rock, el presentador en turno del evento, luego de que éste hiciera una broma sobre su esposa.

A un año de los hechos, el actor Will Smith es muy activo en las redes sociales, específicamente en Instagram en donde le siguen casi 65 millones de usuarios. Por lo tanto, hace unos días que compartía su estado físico en una foto, las reacciones de su público no se hicieron esperar con 610 mil Me gusta y 5373 comentarios hasta el momento.

¿Cuál es la apariencia de Will Smith a un año de la cachetada a Chris Rock?

A pesar de que la polémica junto a su compañero de trabajo Chris Rock lo llevó a internarse voluntariamente en una clínica de rehabilitación, en la actualidad parece que el actor de Hollywood ha recuperado el balance en su vida y el entrenamiento físico es una pieza clave.

Por lo menos, así lo muestra Will Smith en la foto donde viste con ropa deportiva. Incluso, las palabras de la descripción citan: “¡Me sentí muy confiado justo antes de correr 5 km en Dubai cuando hacía 100° F/38° C!”, lo cual es señal del nivel de compromiso que tiene el intérprete de El príncipe del rap en Bel-Air con su físico y bienestar. “¡Maldita sea! Casi me arruga”, concluye en referencia a las altas temperaturas de los Emiratos Árabes Unidos.

