Tras su video íntimo filtrado con Beéle: él es el nuevo novio de Isabella Ladera

Durante las últimas semanas, el nombre de Isabella Ladera volvió a ocupar titulares luego de que se filtrara un video íntimo junto al cantante colombiano Beéle. La modelo venezolana, lejos de ocultarse, ha enfrentado la situación con serenidad, apoyada por su entorno y, especialmente, por su nueva pareja, quien ha sido su principal soporte en medio del escándalo: Hugo García.

¿Quién es Hugo García, el novio de Isabella Ladera?

Hugo García es un modelo, deportista e influencer originario de Perú, conocido por su participación en el reality “Esto es Guerra”, uno de los programas de competencia física más populares del país. En redes sociales comparte rutinas de entrenamiento, viajes y colaboraciones con marcas deportivas.

Su estilo de vida fitness y su perfil positivo lo han convertido en una figura muy seguida en Latinoamérica. Desde hace meses mantiene una relación con Isabella, que poco a poco ha ido haciéndose visible en sus publicaciones conjuntas y en la presencia de su mascota compartida.

Instagram/hugogarcía El novio de Isabella Ladera, Hugo García, es un modelo e influencer peruano

¿Qué papel tuvo Hugo García tras la filtración del video íntimo de Isabella Ladera?

De acuerdo con lo que la propia Isabella compartió en redes sociales, su novio Hugo García fue una de las primeras personas en saber sobre la posible filtración. En mensajes publicados en julio, la modelo relató que él la ayudó a “preparar el corazoncito” antes de que el contenido se hiciera público.

El gesto de apoyo del modelo peruano no pasó desapercibido. Muchos seguidores destacaron la forma en que Hugo se mantuvo a su lado sin recurrir a declaraciones mediáticas, demostrando empatía y madurez en una situación que podría haber dañado su relación.

Instagram/hugogarcía Isabella Ladera se ha apoyado mucho en su novio Hugo García después de la filtración de su video íntimo con Beéle

¿Qué dicen los medios sobre la relación de Isabella Ladera y su novio?

Diversos portales como People en Español han reportado que, pese a la polémica, Isabella y Hugo continúan juntos y fortaleciendo su vínculo.

La reacción de ambos influencers ha sido calificada como madura y empática, algo poco común en un entorno donde los escándalos suelen romper relaciones mediáticas, sobre todo con el boom de las redes sociales.