Este es el trastorno que sufre Jimin de BTS que preocupó al ARMY.

Ahora que BTS se tomó un descanso obligado debido a que algunos de sus integrantes se encuentran realizando su servicio militar, otros han tenido que atravesar momentos sumamente dolorosos y preocupantes, tal es el caso de Jin, mejor conocido como Park Jimin.

¿Qué le pasa a Jimin?

Desde el 2013 Jimin mantiene una relación muy estrecha con sus compañeros de grupo, pero recientemente realizó una revelación que inquietó a todo el ARMY. El cantante aseguró que tiene un trastorno en el que sueña con 2 de sus 7 compañeros, y esto le sucede de manera frecuente.

Dicha declaración la hizo a través de la plataforma Weverse, una plataforma que los integrantes de BTS usan para conectarse con sus seguidores.

¿Cuáles son los compañeros con los que sueña Jimin? El integrante de BTS reveló a través de la plataforma Weverse que había soñado con Suga y Jin. En el sueño Jimin imaginó que tenía que grabar un video con sus dos compañeros y luego el grupo salió a comer.

¿Cuál sería la interpretación de su sueño?

De acuerdo con especialistas del sueño, Jimin habría soñado con sus compañeros por lo mucho que los extraña, ya que tiene más de cuatro meses que no los ve, hecho que sin duda ha despertado la preocupación del ARMY.

¿BTS lanzará una serie?

Próximamente saldrá una serie basada en el universo de BTS, se trata de “Youth”, el cual presentará la etapa escolar de Jimin, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jungkook y V, cuando se conocieron y forjaron su amistad.

Es preciso mencionar que este proyecto no es una bioserie como tal, sino que estará basado en el universo alterno que se desarrolló con los videos de “I Need U”, “Prolongue” y “Run”, mismos que forman parte de la trilogía “The Most Beautiful Moment in Life”.

Pero eso no es todo, se prevé que “Youth” también aborde temáticas fuertes como el proceso que BTS sobrellevó para lidiar con sus problemas personales, además de los escolares.