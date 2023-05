Así luce el primer vistazo de “Youth”, serie inspirada en BTS.

Ahora que la agrupación de K-Pop, BTS, se está tomando un respiro de los escenarios debido a que algunos de sus integrantes se encuentran realizando su servicio militar, la boy band ha encontrado la manera de llegar a sus fans a través del cine y la televisión.

Fanáticas mexicanas celebraron en grande el cumpleaños de J-Hope, integrante de BTS.

Sin embargo, ahora el ARMY tendrá la oportunidad de ver un producto completamente diferente a lo que está acostumbrado, se trata de “Youth”, del cual se reveló el primer avance después de tanto tiempo de espera.

— Durante la exposición de Corea del Sur en París se compartió un adelanto de 'Youth', el drama basado en el universo de #BTS.pic.twitter.com/qpAIbSwEBN — 🪐 mica (@sugadboy) May 13, 2023

¿De qué trata “Youth”?

“Youth” está inspirado en el universo BTS y presentará la etapa escolar de Jimin, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jungkook y V, cuando los siete integrantes de la banda de K-Pop se conocieron y forjaron su inseparable amistad.

Es preciso mencionar que este proyecto no es una bioserie como tal, sino que estará basado en el universo alterno que se desarrolló con los videos de “I Need U”, “Prolongue” y “Run”, mismos que forman parte de la trilogía “The Most Beautiful Moment in Life”.

Pero eso no es todo, se prevé que “Youth” también aborde temáticas fuertes como el proceso que BTS sobrellevó para lidiar con sus problemas personales, además de los escolares.

¿Quiénes son los actores “Youth”? El melodrama coreano contará con siete actores que le darán vida a cada uno de los integrantes de BTS. Aquí la lista completa:

Seo Ji- Hoon – Kim Seok Jin

Noh Jong Hyun – Min Yoon gi

Ahn Ji Ho – Jung Ho seok.

Seo Young Joo – Kim Nam joon.

Kim Yoon Woo – Par Ji min

Jun Woo Jin – Kim Tae hyun

Jeon Jin Seo – Jeon Jung kook.

No obstante, la fecha de estreno no fue liberada, pero sí un pequeño vistazo de “Youth”, el cual se encuentra disponible en redes sociales.

¿Pronto llegará a los cines algo más de BTS?

Hace unos días una famosa cadena de cines en México dio aviso de que la proyección del “D-Day de Suga” será el próximo 3 de junio, por lo que se espera que las salas se llenen.