3 documentales que cambian vidas: ver para entender y prevenir

Hoy más que nunca, el cuidado de la salud mental se ha vuelto altamente importante, por ello cuando alguien busca documentales sobre la prevención del suicidio, es durante la búsqueda de acompañar o encontrar herramientas para ayudar. Por ello, ahora te contamos 3 documentales que pueden ayudarte a prevenir el suicidio, mediante datos psicológicos y científicos.

3 documentales sobre la prevención del suicidio

Facing Suicide (PBS, 2022): Este documental explora la crisis del suicidio en los Estados Unidos, a través de las historias personales de quienes han sido impactados directamente, así como el impacto en sus comunidades, familias y también la mirada de aquellos supervivientes.

Dentro de este documental es posible percibir señales de alerta, factores de riesgo y mostrar que nunca se está solo, pues existen diversas personas, organizaciones y comunidades dedicadas a ayudar y desestigmatizar este acto mediante una conversación clara, sin tabúes.

Evelyn (2018): Este largometraje dirigido por Orlando von Einsiedel, es un relato personal y familiar sobre el suicidio del hermano del director. Años después se muestra cómo los hermanos emprenden un viaje a pie por el Reino Unido, caminando por aquellos lugares que Evelyn solía visitar, enfrentando el duelo, compartiendo sus sentimientos y encontrando sanación.

Dentro de este documental, se expone el dolor del duelo prolongadamente, la culpa, el silencio y el tabú que rodea este tipo de situaciones. Ayudando a entender que la recuperación puede ser un camino lento, mostrando fríamente las recaídas emocionales, y el apoyo mediante la compañía y el diálogo.

WAKE UP: Stories From The Front Lines of Suicide Prevención: Dentro de esta producción, las historias de aquellas comunidades se entrelazan, desde veteranos, estudiantes universitarios, personas pertenecientes al colectivo LGBTQ+. Dueños de armas, líderes activistas y cómo estás participan dentro de la prevención y la sanación.

En este documental se muestran distintos puntos de vista desde las miradas, culturales, sociales y demográficas, destacando acciones concretas para la prevención, desde campañas comunitarias hasta políticas de salud mental.

El poder de la prevención

Este tipo de documentales, fuera de exponer las situaciones, buscan generar conciencia dentro de la vida cotidiana, pues cada batalla interna por mínima que sea deja señales y es preciso saber reconocer aquellos datos para prevenir y sanar.

