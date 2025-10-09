Vacaciones anti‐playa: Escapadas mexicanas que tu Instagram agradecerá

Si busca salir de vacaciones dentro del territorio nacional, pero lo tuyo no es la playa, déjame comentarte que estás en el país indicado para disfrutar de la cultura y naturaleza, pasando tus días soñados con un café de altura, con vistas épicas y tardes tibias sin la necesidad de quemaduras de sol, sal u olas. Te contamos de los mejores destinos para vacaciones en México sin ir a la playa.

Las montañas y la naturaleza en su esencia pura

Mazamitla, Jalisco es un Pueblo Mágico, que ha comenzado a tomar fuerza como el refugio ideal para los amantes del bosque, de los pinos y de las cascadas, como la de “El salto”, donde además es posible practicar senderismo, tener paseos a caballo, y sobre todo disfrutar de la pasividad que ofrece la sierra.

Un poco más cerca de la Ciudad de México, se encuentra Cuetzalan, Puebla, lugar que combina, naturaleza, niebla y café de montaña, además de poseer una cultura ancestral muy nutrida en la cual podrás desconectarte sin perderte de la tranquilidad que solo la naturaleza puede ofrecer.

Cultura, historia y pueblos mágicos que enamoran

Una vista obligada para todos aquellos amantes de la arquitectura colonial, de los mercados vibrantes, de la frescura de la montaña y de las noches decoradas de luces de feria, es sin lugar a duda San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

En el Estado de Hidalgo, específicamente en Huasca de Ocampo, se encuentran los Prismas Basálticos, lugar imperdible para los amantes de las curiosidades que ofrece la naturaleza, donde además te podrás rodear de haciendas antiguas, miradores al aire libre, y esa sensación de las tradiciones mexicanas en piel viva.

Destinos económicos, experiencias auténticas

Toma en cuenta que el viajar sin gastar una fortuna es posible y más en país como el nuestro el cual está lleno de pueblos mágicos, rutas de montaña, hospedajes rústicos, y si tomas en cuenta que lejos de las zonas turísticas el hospedaje es más económico, también puedes descubrir aquellas joyas ocultas que ofrece cada rincón de México.