TV Azteca y Roku anuncian una alianza estratégica

A lo largo de nuestros 30 años de historia, TV Azteca ha mantenido el compromiso de llevar el mejor contenido a los millones de televidentes que todos los días disfrutan de nuestra programación.

Por ese motivo, hemos cerrado una nueva alianza estratégica de publicidad en streaming con Roku, lo que va a permitir tener una mayor difusión de los servicios y contenidos que se ofrecen en la televisión. Todo esto es parte de la transformación que está viviendo TV Azteca con el objetivo de mantenerse a la vanguardia en la era digital, siendo un referente dentro de la industria.

Programa 03 de enero 2023 Parte 2 | Destrampados en la Villa Juguetón.

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¿Cuál es el objetivo de la nueva alianza entre TV Azteca y Roku?

Con la nueva alianza, TV Azteca busca ir más allá de ofrecer los servicios de una televisora, quiere ser un socio estratégico para los distintos anunciantes, en este caso Roku. Así lo ha confirmado Benjamín Salinas Sada, Vicepresidente del Consejo Administrativo de Grupo Salinas.

Nuestra visión es ser más que sólo una televisora; aspiramos a ser un socio estratégico y una completa solución para los anunciantes. La integración de diversas plataformas CTV, que incluyen a Roku, nos da la oportunidad de ofrecer una solución que responde a las necesidades en constante evolución del mercado moderno

TV Azteca y Roku, ya contaban con una colaboración para la distribución de contenido, la cual ahora se incrementa con una participación en temas de publicidad, lo que ha fortalecido la alianza.

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“La colaboración con TV Azteca aumenta nuestro alcance en el mercado y es un paso significativo para expandir nuestro creciente negocio de ventas de publicidad en México. Trabajar con TV Azteca, un confiable grupo de medios que tiene profundas conexiones con marcas y anunciantes, nos ayuda a acelerar a nuestro negocio de publicidad y crear un marketing con un mayor impacto", comentó Mirjam Laux, Vicepresidenta Internacional de Publicidad en Roku.

