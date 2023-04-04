TV Azteca e Infobae anuncian alianza informativa.

Dos de los líderes en la industria informativa televisiva y digital han unido fuerzas para robustecer su oferta comercial, por lo que nos complace anunciar la alianza estratégica comercial con Infobae, plataforma digital de noticias número uno en español a nivel mundial.

Programa 03 de enero 2023 Parte 2 | Destrampados en la Villa Juguetón.

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¿Cuál es el objetivo de nuestra alianza con Infobae?

Con esta alianza se diversifica la oferta comercial de Azteca Digital que pone al alcance de los anunciantes una base sólida de 50 millones de visitantes únicos, cosa para nada menor, para aportar un producto de gran calidad editorial y tecnológica a los anunciantes para que lleguen a mayores audiencias.

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Siempre innovando

Esta acción busca consolidar nuestra transversalidad de contenidos, canales y formatos que constantemente se reforman a nivel mundial dentro del ámbito digital para alcanzar una mayor audiencia, con base a sus demandas y experiencias.

Nuestra empresa (TV Azteca) ha hecho los ajustes necesarios en su modelo de negocio y se ha convertido en el único lugar que ofrece soluciones que satisface todas las necesidades de sus anunciantes en todas sus plataformas.

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Somos líderes en la arena informativa

De esta forma TV Azteca muestra su compromiso con el desarrollo de audiencias sustentables en medios digitales y lineales para llegar al objetivo de mantenerse como líderes de la arena informativa.

