La Isla 2023: Gualy reveló que perdió a un hijo

El día de ayer, Natalia Valenzuela tuvo que dejar La Isla: Desafío en Turquía, ya que recibió la increíble noticia de que está esperando a su segundo bebé. Esta situación recordó varias experiencias a los desafiantes. Uno de los más tristes, fue el de Gualy, quien recordó que hace un tiempo perdió a su primer hijo.

¿Cómo abrió su corazón Gualy?

Al llegar a su lugar de descanso, Gualy tuvo un momento para platicar con César, donde le reveló que había perdido a un bebé, situación que ha sido una de las más complicadas en su vida.

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Después de ver ese momento de Nat, de esa noticia y verle ese brillo en sus ojos, me hizo recordar un poco a mí ese momento, la primera noticia cuando me dijeron que sería papá

Al escuchar la noticia de Natalia Valenzuela, Gualy no pudo evitar recordar el complicado momento que vivió con su esposa. Al tiempo que explicó el significado de su tatuaje del brazo.

Se me vinieron esas emociones al estar aquí, lejos de tu familia, se vinieron esos recuerdos, no tan gratos del primer hijo que perdimos, José María, aquí lo llevo en mi brazo. Mi esposa Jimena, José María y ahora Mateo, mi hijo que vino a traernos mucha luz

César, quedó impactado con la noticia, pues aseguró que es un dolor que se lleva para toda la vida.

Este tipo de luto, son cosas que se llevan para siempre

En la actualidad, la vida le ha dado la oportunidad de ser padre a Gualy, quien está disfrutando de esta etapa junto a Jimena Longoria.

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