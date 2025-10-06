Revelan preocupante audio en la serie de Debanhi Escobar; fue el último antes de su muerte

‘¿Quién mató a nuestra hija?’ es una serie documental que habla sobre la muerte de Debanhi Escobar, siendo un suceso mediático que ha generado mucha controversia, desde su desaparición hasta la forma en que fue encontrado su cuerpo. Provocando una ola de indignación por la población.

En dicho programa, se reveló un preocupante audio de la joven desaparecida, contenido auditivo que ha dejado sorprendidos a todos por la información que detalla, permitiendo esclarecer la situación de los hechos. A continuación, te explicamos qué fue lo que comentó.

¿Qué fue lo que pasó con Debanhi Escobar?

Su desaparición ocurrió el 9 de abril del 2022, después de que ella acudiera a una fiesta en “Las Quintas”, siendo la última vez en que sería vista Debanhi Escobar con vida. El 21 de abril del mismo año, su cuerpo fue encontrado en el interior de la cisterna de un motel en Escobedo.

En la serie documental de su desaparición y muerte, se dio a conocer un preocupante audio, en el que la joven dice textualmente lo siguiente:

No te quiero meter ni video ni nada, pero estoy diciendo las cosas cómo están pasando ¿Sabes? O sea, ya se está volviendo esto un pedote de Batos enfermos que se quieren desquitar con las mujeres.

Dicho audio de voz fue enviado a un amigo de ella, en el que explicaba que la fiesta en la que estaba, fue compartido antes de que Debanhi saliera de la fiesta en la que estaba con sus amigas, quienes después la dejaron sola antes de desaparecer.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Debanhi Escobar?

Inicialmente, la primera necropsia tras la muerte de Debanhi Escobar, había sido declarada por una contusión en la cabeza, provocada por su caída a la cisterna. Sin embargo, se realizó una segunda necropsia, en la que se explicaba que había sido por asfixia por sofocación, realizada por la obstrucción de los orificios respiratorios, así lo explica la Revista Jurídica publicada por Luis de la Barreda Solórzano.

Con todo, y el lanzamiento de la serie documental junto al preocupante audio, siguen existiendo muchas dudas sobre los hechos, desde cómo murió realmente y qué ha sido de las amigas que la acompañaron a la fiesta, de quienes se desconoce su paradero y no han dado declaración al respecto.