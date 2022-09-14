ÚLTIMA HORA: Querida atleta del Exatlón se compromete con su pareja. (FOTOS)

El Exatlón México nos ha regalado infinidad de momentos épicos, pero también hemos conocido grandes atletas y sobre todo seres humanos, tal es el caso de Yareli Arguijo, quien es atleta de tocho bandera y formó parte de la edición Guardianes vs. Conquistadores.

Desafortunadamente, el paso de Arguijo por el Exatlón México fue corto pues fue una de las primeras en salir, no obstante, durante su estancia supo sacar provecho de sus cualidades atléticas gracias al deporte que práctica.

Desde que abandonó la competencia más demandante de la historia se ha mantenido muy activa en redes sociales donde recientemente sorprendió a propios y a extraños al revelar tremenda noticia.

El Exatlón no solo ha servido como un escalafón para los deportistas que han formado parte del reality deportivo más exitoso de México, sino también les sirvió a muchos para encontrar el amor y a otros para reforzar las relaciones que tenían antes o que encontraron al salir.

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Muchos de los atletas se han casado en los últimos meses, mientras que otros se han comprometido en matrimonio, tal es el caso de Yareli Arguido, quien anunció con bombo y platillo su compromiso con su pareja.

¿Quién es Yareli Arguijo? Como mencionamos anteriormente, Arguijo formó parte de la quinta temporada del Exatlón Guardianes vs. Conquistadores, es originaria de Monterrey, Nuevo León y practica el futbol americano bandera, mejor conocido como tocho bandera.



Ha sido Bicampeona en la Universiada Nacional y Campeona del Torneo Internacional de Futbol Bandera categoría Golden Flagtex. Su participación en la quinta edición de la competencia más demandante terminó el 26 de septiembre de 2021, en la sexta semana.

¿Cómo anunció su compromiso?

La exatleta del Exatlón sorprendió a sus fans al postear en su cuenta de Instagram una fotografía donde aparece besando a su novio Juan Antonio Salas y la acompañó con el siguiente mensaje: “Save the Date 05/08/23”, en referencia a la fecha en que contraerán matrimonio.