Así puedes usar aceite y bicarbonato para limpiar los faros de tu carro

Se sabe que muchos de los elementos que utilizamos para realizar distintos tipos de alimentos, cuentan con utilidad por fuera de lo concerniente con el espectro culinario. Es obvio que estos son saberes constructivos, también valiosos, pues uno nunca sabe cuando pueden terminar siendo valiosos y desde ese mismo caso, vamos a comentarte cómo puedes usar aceite y bicarbonato para limpiar los faros de tu auto.

¿Cómo se usa el aceite y el bicarbonato para limpiar los faros de tu auto?

Para empezar, digamos que es un recurso económico, pues estos son elementos que seguramente estén en tu alacena y que puedes conseguir con facilidad en algún almacén o supermercado, así que desde ese punto calma. Considera que no está establecido que haya dosis mínimas o máximas a usar, así que sabiendo eso puedes actuar a tu antojo y con cierta cautela.

Teniendo ambos elementos a mano, entonces tendrás que hacer una mezcla en un recipiente, hasta terminar de formar una pasta. Cuando hayas terminado con esa instancia es momento de aplicarla para con ello, lavar y limpiar tus faros usando siempre una dosis importante de agua y jabón.

Cumplida esa instancia, es momento de colocar con un cepillo de dientes que no uses con frecuencia en la mezcla que has realizado. Posteriormente, debes dejarlos actuar por un periodo de entre 10 y 15 minutos, aunque claro, considera que la cantidad de tiempo siempre va a depender de la suciedad de tus faros. Luego será momento de usar agua tibia, pasar un paño suave y limpio para terminar de sacar los restos de pasta que hayan quedado o secar el agua del plástico.