¿Debo pedir permiso a las autoridades para pintar la fachada de mi casa?

Recientemente, vecinos de Naucalpan, defendieron a un menor que estaba siendo arrestado por la policía, al pintar la fachada de una casa.

De acuerdo con los vecinos, el menor fue contratado para pintar la fachada, cuando los oficiales trataron de someterlo, las autoridades determinaron que la detención del joven, se debía a obstrucción de la vía pública con costales y que, estaba salpicando la banqueta con pintura.

Luego de que el video se hizo viral, la presidentes municial de Naucalpan, compartió un comunicado, donde condena cualquier tipo de abuso de autoridad y también, afirmaba que los oficiales no tenían que usar la fuerza contra el menor, por lo que se investigaría para aplicar las sanciones correspondientes.

¿Se necesita permiso para poder pintar la fachada de una casa?

Para poder pintar la fachada de una casa, se debe dar aviso a las autoridades. De acuerdo al artículo 62 del Reglamento de Construcciones, se debe especificar a las autoridades, las obras para las que no se requiere licencia de construcción especial.

Además de que está penado, ocupar la vía pública sin las autorizaciones correspondientes, por lo que, si se requiere andamio, se recomienda tramitar un segundo permiso, en el que se debe especificar los sistemas de seguridad para proteger a los trabajadores y habilitar zonas de paso para los peatones.

¿Qué multas te pueden poner por no tener permisos?

De no contar con los permisos, se puede ser acreedor de una multa, que cambia dependiendo de la alcaldía; sin embargo, en la ley no se menciona nada sobre arresto, al no cumplir con los permisos.

Por tal razón, la autoridad de Naucalpan, determinó que fue un abuso por parte de los policías, porque no se debía detener al menor, por otro lado es probable que no había el permiso correspondiente.