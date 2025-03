No hay duda que el tema de la herencia siempre da de qué hablar en el mundo del espectáculo. Recientemente tenemos los casos de Silvia Pinal y Paquita la del Barrio ; sin embargo, ahora le ha tocado a la familia Derbez, y aunque ninguno de los integrantes ha fallecido, Vadhir habló sobre los bienes de su padre, Eugenio.

¿Quiénes son los hijos de Eugenio Derbez?

Como bien sabemos, Eugenio Derbez es un actor, productor, empresario y líder de una familia numerosa. Actualmente, está casado con la actriz Alessandra Rosaldo y tiene cuatro hijos:



La primogénita es Aislinn Derbez Graciela Michel. El segundo es Vadhir, quien nació de su relación con Silvana Torres Prince. El tercero es José Eduardo Derbez Victoria Ruffo. Por último tenemos a Aitana Derbez, la menor de la familia y quien nació de su actual relación con Alessandra Rosaldo.

Por esta razón, es normal que la herencia de Eugenio Derbez siempre sea un tema de conversación. Pero ahora, el segundo hijo del actor de 63 años de edad ha hablado sobre este tema, dejando a todos pensando qué pasará con los bienes del comediante.

Vadhir Derbez revela qué pasará con la herencia de Eugenio Derbez

Fue a través de una entrevista que Vadhir Derbez reveló todos los detalles. Al ser cuestionado sobre la herencia de su papá y los problemas que ha llegado a tener con sus hermanos, el joven actor explicó que debe ser Eugenio quien tiene que tomar esta decisión para evitar posibles conflictos en un futuro.

“Yo creo que todos tenemos muy claro, bueno, él es el que tiene que tenerlo más claro que nosotros pero siempre él es muy consciente de como pasan ese tipo de peleas (…) Aquí lo que está peligroso es que pues ya saben que el pez gordo soy yo, y los tengo a todos aquí”, contó. Posteriormente señaló que hasta el momento no ha tenido problemas serios con sus hermanos: “Tenemos una cosa bien extraña que nada más no nos hemos peleado, ojalá que no se nos esté guardando para una más pesada al rato”.