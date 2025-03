Así reaccionó José Eduardo Derbez al pleito legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón

El pleito legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón ha sido el tema del momento en las últimas semanas; por ello, muchos famosos ya se pronunciaron al respecto. Recientemente hizo lo propio José Eduardo Derbez, quien era amigo de Julián Figueroa.

Recordemos que hace unas semanas Maribel Guardia denunció a Imelda Tuñón y obtuvo la custodia temporal de José Julián; sin embargo, el caso ha dado un giro de 180° después de que las autoridades determinaran que el menor debía volver con su madre, aunque se desconoce si será de forma permanente o momentánea.

¿Qué dijo José Eduardo Derbez?

José Eduardo Derbez fue cuestionado sobre el conflicto que enfrenta Maribel Guardia con Imelda Tuñón; sin embargo, prefirió reservarse su opinión pese a la insistencia de los medios de comunicación que lo abordaron.

¿Qué dijo al respecto?

“De Julián, siempre lo quise muchísimo, y a Maribel la conozco de hace muchos años, le mando muchos besos y abrazos. Que se decida lo que se tenga que decidir ante los juzgados”, declaró el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

¿Conoce a Imelda Tuñón? Cuando los medios le preguntaron sobre la viuda de Julián Figueroa, José Eduardo Derbez declaró que “la conozco muy poco”.





¿Imelda Tuñón no tiene acceso a la herencia de Julián Figueroa?

Hace algunas horas les informamos que el abogado Cipriano Sotelo declaró a Radio Fórmula que aunque el interés de Imelda Tuñón por la guardia y custodia del menor esté relacionado con un tema económico como se ha especulado, es imposible que ella tenga acceso a la herencia de Julián Figueroa.

“No puede porque no se le heredó nada a ella. Julián determinó que el heredo universal de sus bienes sea su hijo, entonces no hay forma de que la señora Imelda quiera algo que no se le dejó”, explicó el letrado, acabando así como los rumores y especulaciones que han surgido en los últimos días.

