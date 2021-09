Valentina comparte desgarrador testimonio sobre el abuso de Ricardo “N”.

Valentina Crespo rompió el silencio en sus redes sociales respecto al supuesto abuso sexual por parte de su papá, Ricardo “N”.

La jovencita realizó un video para hablar de la tormentosa situación que cambió su vida para siempre.

“No es nada fácil, pero creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Aunque a veces llegue a sentir culpa y llegue a sentir que fui yo la que causó el problema, solamente me pongo a pensar: Una niña no tiene la culpa y yo no tengo la culpa”, expresó.

Valentina reveló que guardó silencio por muchos años debido a miedo y vergüenza.

“Viví con temor todos esos años que yo tuve guardado eso, yo me estaba matando por dentro sola. Yo estaba sola luchando por dentro, siendo adolescente, siendo una niña chiquita y no sabía qué hacer, por miedo, por vergüenza, por amenazas”, expresó.

La joven confiesa sentirse liberada tras alzar la voz y denunciar a su papá Ricardo “N”.

“Hablarlo fue como quitarme el cuchillo que tenía clavado en todo mi cuerpo, mi corazón, mi persona y mi mente. Paras lo que te está pasando, cuando tú hablas.”, concluyó.

La detención de Ricardo “N” sorprendió al mundo del espectáculo

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), dio a conocer la detención de Ricardo “N” en febrero de este mismo año.

El artista es famoso por participar en la última generación del grupo musical Garibaldi. Además, formó parte del elenco de Control Z, una serie juvenil transmitida en una plataforma de streaming.

Ricardo nunca abandonó su faceta de cantante, ya que se integró a Los caballeros cantan junto a Agustín Arana, Manuel Landeta, Lisardo Guarinos y Chao.

Fue el pasado 15 de febrero, cuando el mexicano fue trasladado al Reclusorio Sur en la modalidad de prisión preventiva oficiosa, además se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

