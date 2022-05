Sasha Sokol confiesa que no ha denunciado a Luis de Llano.

Sasha Sokol no ha denunciado formalmente a Luis de Llano. ¿Por qué?

Aunque hace poco admitió que vería a Luis de Llano en los juzgados, Sasha Sokol confirma que todavía no lo ha denunciado formalmente.

“El día que denuncie se van a enterar, corazón, gracias. Ojalá que mujeres y hombres, que hayan sido víctimas de abuso, a través del apoyo de las autoridades y de las leyes, levanten la voz y encuentren justicia”, dijo desde el aeropuerto.

Además, la cantante también mandó un contundente mensaje a los medios de comunicación.

“Si los medios no hubieran normalizado lo que pasó, tal vez yo no hubiera vivido lo que viví. Se ha hablado de eso durante muchos años, pero todavía no hay nada concreto. Ojalá que ninguna televisora, ahora con esto que sucedió, quiera lucrar con este dolor, en lugar de ofrecer una disculpa porque esto haya sucedido en sus narices y lo hayan normalizado, intenten lucrar”, expresó.

Sasha Sokol rompe el silencio sobre Luis de Llano

Entrevistada a su llegada de Chicago a la Ciudad de México, la cantante abundó sobre el tema que ha hecho correr ríos de tinta en las últimas semanas.

“Como Luis de Llano y yo nos hemos dedicado tantos años al entretenimiento, entiendo que algunos puedan pensar que esto es un espectáculo, pero no lo es. Es un tema profundamente doloroso y que tiene consecuencias graves. En nombre de los niños y niñas que han sido víctimas de abuso, yo les pido que le demos nivel a la conversación”, dijo.

“Yo sé que ustedes se preocupan por mí como ser humano... o están buscando likes en sus canales y visitas. Les agradezco mucho que respeten este momento tan doloroso que estoy viviendo”, continuó.

Sasha Sokol confirmó que ha recibido el apoyo de personas muy especiales que son como su familia.

“Nos vimos para el 40 aniversario, Timbiriche es una familia y todo lo que pasa en las familias es doloroso para todos los integrantes de ese grupo”, concluyó.

