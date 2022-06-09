Vanessa Bauche volvió a ver a Pascacio “N” y ratificó su denuncia.

Vanessa Bauche sigue firme en la denuncia que interpuso en Guadalajara, Jalisco en contra de su excompañero de trabajo Pascacio "N", por los delitos de violación de la dignidad de las personas y abuso sexual, que considera que el actor cometió en su contra cuando filmaron una serie de televisión.

De hecho, el martes pasado la actriz rectificó su denuncia, según detalla su abogado Arturo Palafox, aunque para ello tuvo que reencontrarse en una audiencia de imputación con Pascacio, quien como se sabe, permanece detenido a la espera de que culminen los 4 meses de investigación complementaria por la denuncia de violación que en su contra, la también actriz Sarah Nichols.

Te puede interesar: ¿Diego Boneta y Renata Notni tienen planes de boda?

La reacción de Vanessa Bauche al ver a Pascacio "N".

Pero, ¿cuál fue la reacción de Vanessa al reencontrarse con Pascacio?

No tenía idea de lo que esto le iba a representar, cuando vio al señor Pascacio, no obstante que no lo vio de frente sino en su asiento del lado izquierdo, volvió a sentir un miedo, una impotencia, lloró. La Fiscalía le tuvo que proporcionar apoyo psicológico al terminar la audiencia porque sí, se sintió muy mal

La audiencia fue de manera oral ante un juez. La Fiscalía le dice al señor Pascacio “N”, en presencia de su defensor que hay una investigación que se está haciendo en su contra para que así, frente al juez el señor Pascacio pueda refutar esa acusación presentando pruebas o presentados argumentos jurídicos

Terminando esa audiencia, se sigue el juez, valora los argumentos de cada una de las partes, tanto de la Fiscalía, los asesores jurídicos y la defensa del señor Pascacio y determina quién tiene la razón, si efectivamente en este momento hay suficientes datos para continuar con el proceso o no

La noticia es que Vanessa y su defensa, ofrecieron al actor la posibilidad de llegar a un acuerdo para cerrar el caso, aunque este no aceptó.

Se le pidió al señor Pascacio, una disculpa pública, un reconocimiento de hecho y el resarcimiento en cuanto a los daños económicos que Vanessa ha tenido que... derivado de esta denuncia, el señor Pascacio no estuvo de acuerdo en llegar a un arreglo y la decisión de él es continuar con el proceso penal

Adicionalmente, la audiencia fue pospuesta debido a que Pascacio se presentó sin un defensor particular.

También te puede interesar: Omar Chaparro rompe el silencio y revela que estuvo a punto de morir.